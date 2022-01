Licata, strage dopo lite familiare: 5 morti tra cui un bambino (Di mercoledì 26 gennaio 2022) (Adnkronos) – Tragedia a Licata, nell’agrigentino, dove quattro persone, tra cui un bimbo di undici anni e un ragazzo di 15, sono state uccise per una lite familiare scoppiata in un appartamento nella zona periferica di via Rieti. A sparare sarebbe stato un uomo che, come apprende l’Adnkronos, dopo avere ucciso i quattro familiari si è ucciso. Il suo corpo è stato trovato per strada agonizzante e sarebbe morto in ambulanza. A dare l’allarme sarebbe stata la moglie dell’assassino che ha avvisato i carabinieri. Le vittime sono il fratello, la cognata e i due nipoti dell’assassino. Come si apprende l’uomo, al termine di una lite per motivi economici, ha estratto la pistola e ucciso i parenti. In un primo momento avrebbe voluto costituirsi ma poi ha deciso di suicidarsi. L'articolo proviene da ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 26 gennaio 2022) (Adnkronos) – Tragedia a, nell’agrigentino, dove quattro persone, tra cui un bimbo di undici anni e un ragazzo di 15, sono state uccise per unascoppiata in un appartamento nella zona periferica di via Rieti. A sparare sarebbe stato un uomo che, come apprende l’Adnkronos,avere ucciso i quattro familiari si è ucciso. Il suo corpo è stato trovato per strada agonizzante e sarebbe morto in ambulanza. A dare l’allarme sarebbe stata la moglie dell’assassino che ha avvisato i carabinieri. Le vittime sono il fratello, la cognata e i due nipoti dell’assassino. Come si apprende l’uomo, al termine di unaper motivi economici, ha estratto la pistola e ucciso i parenti. In un primo momento avrebbe voluto costituirsi ma poi ha deciso di suicidarsi. L'articolo proviene da ...

