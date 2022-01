Il 13 febbraio 2022 torna il World Radio Day (Di mercoledì 26 gennaio 2022) L'Italia celebra la Giornata Mondiale della Radio con i più grandi protagonisti delle Radio nazionali, Locali, web e universitarie. Alla data tanto attesa manca pochissimo: il 13 febbraio è alle porte, si celebrerà la giornata mondiale della Radio, istituita nel 2011 dall'UNESCO. Nel 2022, per l'undicesima edizione del World Radio Day, celebriamo ancora insieme la Radio con un grande evento online organizzato da Radiospeaker.it , in collaborazione con Dizione.it e ProgrammiRadiofonici.it.In cosa consiste l'evento?Il World Radio Day si svolgerà come l'anno scorso in diretta streaming dalle ore 10:00 alle ore 18:00. L'evento vedrà l'alternarsi dei protagonisti delle ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 26 gennaio 2022) L'Italia celebra la Giornata Mondiale dellacon i più grandi protagonisti dellenazionali, Locali, web e universitarie. Alla data tanto attesa manca pochissimo: il 13è alle porte, si celebrerà la giornata mondiale della, istituita nel 2011 dall'UNESCO. Nel, per l'undicesima edizione delDay, celebriamo ancora insieme lacon un grande evento online organizzato daspeaker.it , in collaborazione con Dizione.it e Programmifonici.it.In cosa consiste l'evento?Ilsi svolgerà come l'anno scorso in diretta streaming dalle ore 10:00 alle ore 18:00. L'evento vedrà l'alternarsi dei protagonisti delle ...

