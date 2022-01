F1, James Allison: “Mi aspetto una grande lotta nel Mondiale 2022” (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il quadro è cambiato in F1. Il nuovo regolamento tecnico ha imposto un mutamento importante delle monoposto e delle gomme in vista del 2022. Non è un’esagerazione affermare che tutti partiranno da un foglio bianco. In questo contesto la Mercedes, campione del mondo dei costruttori l’anno passato, sarà il riferimento, ma è chiaro che non ci sono rassicurazioni circa lo sviluppo della stagione proprio perché i punti di contatto con l’annata precedente non sono molti. Per questo, in un video su Youtube della scuderia di Brackley, il direttore tecnico James Allison si aspetta una concorrenza molto agguerrita: “Mi aspetto una bella lotta per le posizioni di vertice e non credo che ci sarà una squadra dominante. Da parte nostra, il target è quello di essere sempre prestazionali per non cominciare il ... Leggi su oasport (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il quadro è cambiato in F1. Il nuovo regolamento tecnico ha imposto un mutamento importante delle monoposto e delle gomme in vista del. Non è un’esagerazione affermare che tutti partiranno da un foglio bianco. In questo contesto la Mercedes, campione del mondo dei costruttori l’anno passato, sarà il riferimento, ma è chiaro che non ci sono rassicurazioni circa lo sviluppo della stagione proprio perché i punti di contatto con l’annata precedente non sono molti. Per questo, in un video su Youtube della scuderia di Brackley, il direttore tecnicosi aspetta una concorrenza molto agguerrita: “Miuna bellaper le posizioni di vertice e non credo che ci sarà una squadra dominante. Da parte nostra, il target è quello di essere sempre prestazionali per non cominciare il ...

