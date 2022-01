Compito in classe con indosso guanti di lattice da disinfettare ogni 30 minuti con amuchina. Accade a Roma (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Compito in classe con indosso guanti di lattice da disinfettare ogni 30 minuti con amuchina. È successo ad una classe di un liceo classico a Roma, a cui il professore dopo la consegna, stando al racconto divertito degli studenti riportato dall'Adnkronos, avrebbe detto: "ragazzi ci metterò un po' a correggerli perché diciamo, devo farli riposà". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 26 gennaio 2022)incondida30con. È successo ad unadi un liceo classico a, a cui il professore dopo la consegna, stando al racconto divertito degli studenti riportato dall'Adnkronos, avrebbe detto: "ragazzi ci metterò un po' a correggerli perché diciamo, devo farli riposà". L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Compito in classe con indosso guanti di lattice da disinfettare ogni 30 minuti con amuchina. Accade a Roma - Carla24706557 : @ChezLudo @camiziani Perché dovrebbe parlare? Non è suo compito. E se parlasse cosa potrebbe dire di questa mediocre classe politica? - tr1stenuvola : oggi non sono andata a scuola e nel gruppo di classe stanno facendo i problemi che il prof di fisica ha messo nel c… - Vale__0613 : In un compito in classe fatto in una scuola in Francia hanno chiesto quanti giorni ti servono per racimolare soldi… - rugiada71 : RT @orporick: La solitudine del compito in classe -