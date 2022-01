(Di mercoledì 26 gennaio 2022) AGI - I votanti al terzo scrutinio per l'elezione del presidente della Repubblica sono 978. Le schedescendono ancora e si attestanto a quota 412. Il più votato è Sergiocon 125, segue Guidocon 114. Nessun astenuto, 84 le schede disperse e 22 le schede nulle. Salgono di due unità i grandi elettori votanti, passando dai 976 del primo e secondo scrutinio ai 978 del terzo. Scendono idispersi, ieri erano 125 oggi si attestano a 84, così come sono in discesa le schede nulle: al secondo scrutinio 38, al terzo sono 22. Aumentano ia Sergio, che è il più votato: ieri ia suo favore erano 39, oggi salgono a 125. A seguire la 'sorpresa', che ottiene ...

Advertising

LaStampa : Dopo Sanremo, arriva la terza stagione dell’“Amica geniale”. Alla regia c’è Daniele Lucchetti - La7tv : #quirinale Enrico Mentana legge la notizia sulla decisione di Fratelli d'Italia di votare @GuidoCrosetto oggi alla… - fanpage : #Quirinale2022, Enrico Letta si oppone fermamente alla candidatura di Maria Elisabetta #Casellati, Presidente del S… - fisco24_info : Alla terza votazione 412 bianche, 125 voti a Mattarella, 114 a Crosetto: AGI - I votanti al terzo scrutinio per l'e… - Brittwer69 : RT @MoniPoncho: #greenpass a vita grazie alla terza dose di un vax che già adesso è praticamente obsoleto. Cavolo, della salute gli importa… -

Ultime Notizie dalla rete : Alla terza

Lo ha detto ad askanews il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani dopo aver partecipato, oggi a Montecitorio,giornata di votazioni per eleggere il nuovo presidente della ...Così Guido Crosetto, che ha ottenuto decine di voti nellavotazione per il Presidente della Repubblica. 26 gennaio 2022Al terzo voto sono calate a 412 le schede bianche. Il presidente uscente Sergio Mattarella ha ottenuto oltre 125 voti. Guido Crosetto, che ha ...Il nome proposto dalla Meloni prende più del doppio dei grandi elettori di FdI. Per il presidente uscente oltre le cento preferenze. Non sfonda l'ipotesi Casini ...