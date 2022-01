Vlahovic verso la Juventus, Firenze viola di rabbia (Di martedì 25 gennaio 2022) Firenze soffre. C’è chi prova a dissimulare il dolore ma le prime luci dell’alba disvelano i peggiori incubi che diventano realtà: Vlahovic va alla Juve. Sì, anche lui. La storia è lunga sull’asse Firenze-Torino, a partire da Roberto Baggio. Ancora non si è risarcita l’ultima ferita che se ne aggiunge un’altra. Un paradosso per una proprietà, come quella di Commisso, che forse ha mostrato il lato “antijuventino” più forte di sempre tanto che le sue ultime dichiarazioni al Financial Times hanno riacceso lo spirito di un’intera tifoseria contro gli storici avversari. Una città legata a doppio filo alla sua squadra di calcio. Particolare è stata la serata di lunedì dove, a sorpresa, Daniele Pradé, il direttore sportivo viola, ha parlato a “Sportitalia” in un modo che, per molti, sembrava chiudere le porte alla ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 25 gennaio 2022)soffre. C’è chi prova a dissimulare il dolore ma le prime luci dell’alba disvelano i peggiori incubi che diventano realtà:va alla Juve. Sì, anche lui. La storia è lunga sull’asse-Torino, a partire da Roberto Baggio. Ancora non si è risarcita l’ultima ferita che se ne aggiunge un’altra. Un paradosso per una proprietà, come quella di Commisso, che forse ha mostrato il lato “antijuventino” più forte di sempre tanto che le sue ultime dichiarazioni al Financial Times hanno riacceso lo spirito di un’intera tifoseria contro gli storici avversari. Una città legata a doppio filo alla sua squadra di calcio. Particolare è stata la serata di lunedì dove, a sorpresa, Daniele Pradé, il direttore sportivo, ha parlato a “Sportitalia” in un modo che, per molti, sembrava chiudere le porte alla ...

