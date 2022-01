Usa, 39 dispersi in un naufragio in Florida: "Traffico di migranti" (Di martedì 25 gennaio 2022) Si rischia la tragedia nel mare al largo della Florida, dove la guardia costiera statunitense ha lanciato le ricerche di 39 persone scomparse dopo un naufragio. Un battello si è rovesciato in quello ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 25 gennaio 2022) Si rischia la tragedia nel mare al largo della, dove la guardia costiera statunitense ha lanciato le ricerche di 39 persone scomparse dopo un. Un battello si è rovesciato in quello ...

Advertising

ozzymaite : RT @MediasetTgcom24: Usa, 39 dispersi in un naufragio in Florida: 'Traffico di migranti' #Florida - MediasetTgcom24 : Usa, 39 dispersi in un naufragio in Florida: 'Traffico di migranti' #Florida - DAVIDE39423229 : @La7tv scusate ma 'dispersi' non si può vedere. mettete indecisi, non si esprimono ma non 'DISPERSI' dai! dove li a… -

Ultime Notizie dalla rete : Usa dispersi Usa, 39 dispersi in un naufragio in Florida: "Traffico di migranti" Si rischia la tragedia nel mare al largo della Florida, dove la guardia costiera statunitense ha lanciato le ricerche di 39 persone scomparse dopo un naufragio. Un battello si è rovesciato in quello ...

Usa: naufragio a largo della Florida, 39 migranti dispersi New York, 25 gen 22:09 - Sono in corso ricerche al largo della Florida, dopo che un barcone con 40 persone a bordo si è capovolto in quello che si considera un incidente connesso al traffico di esseri ...

Usa, 39 dispersi in un naufragio in Florida: "Traffico di migranti" TGCOM Florida, barcone partito dalle Bahamas naufraga al largo: 39 persone disperse Un’imbarcazione si è rovesciata al largo della Florida. Sono 39 le persone che risultano attualmente disperse secondo la Guardia Costiera di Miami. I migranti erano partiti dalle Bahamas per raggiunge ...

Migranti: naufraga barca dalle Bahamas, 39 dispersi al largo della Florida Miami (Florida, Usa), 25 gen. (LaPresse/AP) - La Guardia costiera degli Stati Uniti è impegnata nella ricerca di 39 persone dopo che una barca in rotta verso ...

Si rischia la tragedia nel mare al largo della Florida, dove la guardia costiera statunitense ha lanciato le ricerche di 39 persone scomparse dopo un naufragio. Un battello si è rovesciato in quello ...New York, 25 gen 22:09 - Sono in corso ricerche al largo della Florida, dopo che un barcone con 40 persone a bordo si è capovolto in quello che si considera un incidente connesso al traffico di esseri ...Un’imbarcazione si è rovesciata al largo della Florida. Sono 39 le persone che risultano attualmente disperse secondo la Guardia Costiera di Miami. I migranti erano partiti dalle Bahamas per raggiunge ...Miami (Florida, Usa), 25 gen. (LaPresse/AP) - La Guardia costiera degli Stati Uniti è impegnata nella ricerca di 39 persone dopo che una barca in rotta verso ...