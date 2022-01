Uomini e Donne | ritorno di fiamma tra Ida Platano e Diego Tavani?

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 25 gennaio 2022) Dopo la brusca fine della loro relazione durata solo un paio di mesi,ha provato a recuperare terreno con Ida, ma con scarso successo. Il cavaliere del trono over diè parso infatti poco convinto, mentre la dama si è sempre detta assolutamente decisa a chiudere definitivamente con il bel tabaccaio romano con cui è stata a un passo dall’uscire dallo studio di Maria De Filippi.: Ida ritrova l’amore, clamorosa new entry nel trono over L'ultima registrazione del programma di Maria De Filippi è stata all'insegna delle novità, soprattutto per i protagonisti del trono overe ...