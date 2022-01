Tragedia al bar, Gianluca muore sotto gli occhi degli amici. Inutili i soccorsi del 118 (Di martedì 25 gennaio 2022) Un dramma incredibile si è portato via per sempre Gianluca Bisello. L’uomo, che aveva 57 anni, è morto sotto gli occhi dei suoi amici e di altri clienti all’interno di un bar. Nessuno poteva immaginare di dover assistere ad una simile Tragedia, che ha lasciato tutti nel dolore. Nonostante i soccorsi immediati, per lui non c’è stato nulla da fare. Il decesso è avvenuto per soffocamento, infatti la sua dipartita si è registrata mentre era intento a consumare un aperitivo. Da lì in poi non si è capito nulla in pochi istanti. Gianluca Bisello si era recato con i suoi amici nel bar ‘L’incontro pub caffè’ di Lozzo Atestino, in provincia di Padova. Erano passate da mezz’ora le 17, quando ha iniziato a bere e a mangiare un sandwich. Ma proprio mentre stava ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 25 gennaio 2022) Un dramma incredibile si è portato via per sempreBisello. L’uomo, che aveva 57 anni, è mortoglidei suoie di altri clienti all’interno di un bar. Nessuno poteva immaginare di dover assistere ad una simile, che ha lasciato tutti nel dolore. Nonostante iimmediati, per lui non c’è stato nulla da fare. Il decesso è avvenuto per soffocamento, infatti la sua dipartita si è registrata mentre era intento a consumare un aperitivo. Da lì in poi non si è capito nulla in pochi istanti.Bisello si era recato con i suoinel bar ‘L’incontro pub caffè’ di Lozzo Atestino, in provincia di Padova. Erano passate da mezz’ora le 17, quando ha iniziato a bere e a mangiare un sandwich. Ma proprio mentre stava ...

