(Di martedì 25 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Il bando di gara regionale per unodifinalizzato alla realizzazione dellaEst è unimportantissimo, a epilogo di un lavoro che, come Movimento 5 Stelle, stiamo portandoda anni. Il terminal rappresenterebbe uno snodo fondamentale non solo per pendolari e cittadini, ma anche per tantissimi turisti”. Lo dichiara il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle e componente della Commissione Trasporti Luigi. “La presenza di unadi interscambio tra la linea Alta Velocità a Monte dele la linea regionale Eav Sarno–Poggiomarino – sottolinea– rappresenterebbe un’opportunità per ...

Advertising

anteprima24 : ** Stazione Vesuvio Est, #Cirillo (M5S): 'Studio di fattibilità è importante passo in avanti' **… - giocarmon : Dal capitolo 'I luoghi: il Vesuvio', La Stazione e l'Eruzione del 1872. Scopri cosa accadeva a Napoli 150 anni fa a… - giocarmon : Dal capitolo 'I luoghi: il Vesuvio', La Stazione e l'Eruzione del 1872. Scopri cosa accadeva a Napoli 150 anni fa a… -

Ultime Notizie dalla rete : Stazione Vesuvio

Punto Agro News.it

'Realizzare laEst vuol dire, in primo luogo, non sprecare i fondi finora stanziati, che ammontano a 30 milioni di euro, a fronte dei 60 milioni necessari per la completa ...... coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli e svolta dai Carabinieri delladi Portici, che, originata dalla denuncia sporta da un cittadino, ha ad oggetto la verifica dell'esistenza ...“Finalmente un nuovo passo avanti dalla Regione Campania, per la realizzazione della stazione alta velocità Vesuvio Est. Poche settimane fa è stato accolto in Parlamento il mio Ordine del Giorno al ...Sono tanti i poveri in grave difficoltà. Non sono solo stranieri, ci sono anche tanti napoletani tra loro. Un impegno di carità ma anhce sociale che sostituisce uno Stato lontano ...