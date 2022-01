Scotland Yard apre un’inchiesta sulle feste a Downing Street durante il lockdown

(Di martedì 25 gennaio 2022)ha avviatosullo scandalo partygate per lein presunta violazione delle regole anti-Covid. L’annuncio è stato dato dalla comandante della Met Police Cressida Dick. La polizia britannica indagherà “in modo imparziale” e “senza paura del potere” su “un certo numero” diche si sono svolte nella residenza del premier Boris Johnson e a Whitehall negli ultimi due anni. Dick ha aggiunto di comprendere la “profonda preoccupazione pubblica” per le accuse, ma ha anche riconosciuto che la “grande maggioranza delle persone ha agito in modo responsabile” e ha “subito considerevoli perditela pandemia”. Le ultime accuse sul premier inglese sono piovute lunedì grazie alle rivelazione di Itv News che ha ...

Advertising

Luke_like : RT @antoguerrera: + Scotland Yard indagherà sui party a Downing St + È una svolta importante: sinora la polizia di Londra si era sempre te… - SimoneCosimi : RT @antoguerrera: + Scotland Yard indagherà sui party a Downing St + È una svolta importante: sinora la polizia di Londra si era sempre te… - LaStampa : Gb, indagine di Scotland Yard sullo scandalo dei party a Downing Street - akhetaton11 : RT @antoguerrera: + Scotland Yard indagherà sui party a Downing St + È una svolta importante: sinora la polizia di Londra si era sempre te… - antoguerrera : + Scotland Yard indagherà sui party a Downing St + È una svolta importante: sinora la polizia di Londra si era sem… -

Ultime Notizie dalla rete : Scotland Yard

ha avviato un'indagine sullo scandalo partygate per le feste realizzate a Downing Street in presunta violazione delle regole anti - Covid. Lo ha annunciato la comandante della Met Police,...... dopo la minaccia di Harry, che vuole fare causa al governo di Sua Maestà se non gli verrà riassegnata la protezione diper tornare a Londra, il futuro re è pronto ad accogliere Harry, ...Momenti di paura e di orrore stamane a Londra, nel quartiere residenziale di Maida Vale, dove una donna è stata accoltellata a morte e un uomo investito e ucciso da un’autovettura in un episodio che l ...Scotland Yard ha avviato un'indagine sullo scandalo partygate per le feste realizzate a Downing Street in presunta violazione delle regole anti-Covid. Lo ha annunciato la comandante della Met Police, ...