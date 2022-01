Quirinale | il centrodestra presenta i papabili in conferenza | Moratti | Pera | Casellati e Nordio No a Frattini e Casini

Advertising

LiciaRonzulli : Splende il sole sul Palazzo del #Quirinale alle mie spalle, inizia la settimana decisiva! L'elezione del Presidente… - LegaSalvini : #QUIRINALE, #SALVINI: “PENSIAMO A DONNE E UOMINI DI ALTO PROFILO, DA SINISTRA BASTA VETI” “Dopo la straordinaria g… - Open_gol : ?? Per mandare SuperMario al Colle il centrodestra vuole un esecutivo con i leader tra i ministri. Altrimenti potreb… - gpcosti : RT @ComunistaRosso: La partita del Quirinale ha da sempre un solo candidato: Draghi. È il candidato del centrosinistra e sarebbe il candida… - CosmoKramerX : RT @ComunistaRosso: La partita del Quirinale ha da sempre un solo candidato: Draghi. È il candidato del centrosinistra e sarebbe il candida… -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale centrodestra

'Contribuiamo alla costruzione di una rosa di nomi che ilproporrà al Parlamento, nell'area culturale delma anche persone terze come lo stesso Carlo Nordio, crediamo che con maturità si debba scegliere questo presidente, speriamo sia l'ultimo eletto in questo modo'. Lo ha detto il capogruppo ...Ilinsiste sulla linea della rosa di nomi, e intorno alle 14 terrà una conferenza verso le 14 per presentare i nomi: Casellati, Pera e Nordio saranno sicuramente in rosa, probabilmente anche ...Franco Frattini viene proposto dal centrodestra per le elezioni al Quirinale e sembra piacere a Conte. Ma è una candidatura problematica.Pier Ferdinando Casini scende in campo per il Quirinale. Nel giorno sella seconda votazione ... Tra i leader della coalizione di Centrodestra con Berlusconi e Fini, il 66enne siede in Parlamento dal ...