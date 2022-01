Pomicino: «È Draghi a dover dare un nome ai partiti. Ci sono almeno tre nomi giusti per il Quirinale» (Di martedì 25 gennaio 2022) Paolo Cirino Pomicino, ex ministro del Bilancio di Andreotti e aspirante king maker di tante corse al Quirinale, in un colloquio con Repubblica oggi sostiene una linea completamente diversa rispetto a quelle in auge in questi giorni. E dice che deve essere Mario Draghi a indicare una personalità di suo gradimento ai partiti: «Il nome di Draghi al Colle sancisce che la dissoluzione della politica è compiuta. Viene prima la richiesta di un Mattarella bis e poi si domanda a Draghi. Ma continuiamo fare diagnosi, mentre ci vorrebbe una terapia diversa. Innanzitutto i segretari dei partiti abbandonino la logica delle coalizioni. E soprattutto il presidente del Consiglio dica che continuerà a fare il premier, però sussurri ai leader il nome ... Leggi su open.online (Di martedì 25 gennaio 2022) Paolo Cirino, ex ministro del Bilancio di Andreotti e aspirante king maker di tante corse al, in un colloquio con Repubblica oggi sostiene una linea completamente diversa rispetto a quelle in auge in questi giorni. E dice che deve essere Marioa indicare una personalità di suo gradimento ai: «Ildial Colle sancisce che la dissoluzione della politica è compiuta. Viene prima la richiesta di un Mattarella bis e poi si domanda a. Ma continuiamo fare diagnosi, mentre ci vorrebbe una terapia diversa. Innanzitutto i segretari deiabbandonino la logica delle coalizioni. E soprattutto il presidente del Consiglio dica che continuerà a fare il premier, però sussurri ai leader il...

Cirino Pomicino: "Draghi sussurri il nome giusto e poi entri in Parlamento" ROMA - "Draghi sussurri lui ai leader dei partiti il nome giusto per il Quirinale ma confermi la sua guida a Palazzo Chigi. Mostrerà la caratura di statista". Paolo Cirino Pomicino suggerisce a Draghi le mosse, così come tante volte ha fatto con Giulio Andreotti . Memoria storica della Dc, più volte ministro, racconta di quella volta che "la politica resse 23 scrutini ...

