Ormai l'Italia non può fare a meno di Draghi: bisogna solo sceglierne la cornice (Di martedì 25 gennaio 2022) Nessuno in questi giorni ricorda come il ruolo di Sergio Mattarella all'inizio del suo mandato fu vissuto e interpretato dai media. Appariva come la scelta di Renzi che voleva una figura che non gli facesse ombra. Una sorta di istituzione quasi afona o invisibile che riuscisse ad esaltare la figura del principe Renzi attraverso la sua trasparenza. Memorabili le imitazioni di Crozza all'epoca. Successivamente, l'invisibile diventò un Gigante della Repubblica e Renzi un politico piccolo piccolo, tanto che da principe alla fine parve diventare un Gianburrasca della politica. Perché è utile ricordare lo stato d'animo del Paese di quei giorni? Perché oggi, la stessa classe politica, generazione di 50enni, ex 40enni, tenta di compiere una operazione simile. La ricerca di una cornice, più che di una figura alta come blaterano nei talk. Il quadro, il dipinto rinascimentale c'è ...

