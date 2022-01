Olimpiadi Pechino 2022, dedica di Moioli a Goggia: “Onorerò questo compito. Ti aspettiamo” (Di martedì 25 gennaio 2022) “Cara Sofia, è inutile dire quanto mi dispiaccia per quello che ti è successo. La caduta, il dolore e la difficile rinuncia a quel ruolo che era tuo. Nella mia mente è come se tu mi stessi consegnando la bandiera, e ti prometto che Onorerò questo compito, per te e per tutti gli italiani“. Queste le parole che Michela Moioli ha voluto dedicare, in un messaggio postato sul proprio profilo Instagram, a Sofia Goggia, da cui ha ereditato il ruolo di portabandiera alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 dopo l’infortunio della sciatrice. “Se c’è una persona in grado di compiere un miracolo e rientrare al cancelletto di partenza dopo una brutta caduta, quella sei tu. Perché l’hai già fatto e lo puoi rifare. Ti aspettiamo ... Leggi su sportface (Di martedì 25 gennaio 2022) “Cara Sofia, è inutile dire quanto mi dispiaccia per quello che ti è successo. La caduta, il dolore e la difficile rinuncia a quel ruolo che era tuo. Nella mia mente è come se tu mi stessi consegnando la bandiera, e ti prometto che, per te e per tutti gli italiani“. Queste le parole che Michelaha volutore, in un messaggio postato sul proprio profilo Instagram, a Sofia, da cui ha ereditato il ruolo di portabandiera alleInvernali didopo l’infortunio della sciatrice. “Se c’è una persona in grado di compiere un miracolo e rientrare al cancelletto di partenza dopo una brutta caduta, quella sei tu. Perché l’hai già fatto e lo puoi rifare. Ti...

