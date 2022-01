Naike Rivelli infiamma Instagram: la prova vestiti con Scognamiglio è super hot (Di martedì 25 gennaio 2022) Naike Rivelli svela l’abito che indosserà a Sanremo 2022. E lo fa a modo suo con un video hot su Instagram che infiamma i follower. Per il 72esimo Festival della Canzone italiana, la figlia di Ornella Muti indosserà un vestito di Francesco Scognamiglio, il famoso stilista italiano che vestirà anche la co-conduttrice della prima serata di Sanremo 2022, nonchè madre di Naike. Nel video Naike mette in mostra il suo lato b perfetto. L’attrice e cantante italiana sfila in intimo con tacchi vertiginosi, pronta per la prova dell’abito che indosserà alla prima serata del Festival di Sanremo, quando sua madre, Ornella Muti, sarà la co-conduttrice assieme ad Amadeus. «Non mi sembra vero è un sogno» esordisce Naike, dopo aver ricevuto i ... Leggi su blog.libero (Di martedì 25 gennaio 2022)svela l’abito che indosserà a Sanremo 2022. E lo fa a modo suo con un video hot suchei follower. Per il 72esimo Festival della Canzone italiana, la figlia di Ornella Muti indosserà un vestito di Francesco, il famoso stilista italiano che vestirà anche la co-conduttrice della prima serata di Sanremo 2022, nonchè madre di. Nel videomette in mostra il suo lato b perfetto. L’attrice e cantante italiana sfila in intimo con tacchi vertiginosi, pronta per ladell’abito che indosserà alla prima serata del Festival di Sanremo, quando sua madre, Ornella Muti, sarà la co-conduttrice assieme ad Amadeus. «Non mi sembra vero è un sogno» esordisce, dopo aver ricevuto i ...

leggoit : Naike #Rivelli infiamma Instagram: la prova vestiti con Scognamiglio è super hot - LadyNews_ : #NaikeRivelli difende #OrnellaMuti: 'Mia madre non spaccia cannabis' - RonaldClarke : RT @ClipsSexy: Naike Rivelli e il sesso tantrico con Yari Carrisi - infoitcultura : Sanremo in erba: Naike Rivelli risponde a MOW e Twitter ci riempie di insulti (dimostrando che nessuno ci ha capito… - infoitcultura : Naike Rivelli difende la madre Ornella Muti Non spaccia cannabis -