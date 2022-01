Marta Bonafoni, “Giornata della Memoria rilancia l’impegno a non dimenticare” (Di martedì 25 gennaio 2022) Il 27 gennaio, Giornata della Memoria, ci porta ogni anno a riflettere su cosa voglia dire e perché sia importante tenere viva la Memoria di fatti dolorosi. Un lavoro che andrebbe portato avanti ogni giorno dell’anno. Impegnando le istituzioni e le associazioni in un’opera di informazione e approfondimento costante, rivolta soprattutto alle nuove generazioni. La mozione per sostenere il ricordo e lo studio sul rastrellamento del Quadraro Una sollecitazione importante in questo senso la ritroviamo nella recente mozione, approvata dall’aula della Pisana, per impegnare la Regione Lazio, anche attraverso una legge regionale, nel sostegno del prezioso sforzo delle associazioni che si occupano di tenere viva la Memoria e approfondire la ricerca storica sull’Operazione Balena. Il ... Leggi su tuacitymag (Di martedì 25 gennaio 2022) Il 27 gennaio,, ci porta ogni anno a riflettere su cosa voglia dire e perché sia importante tenere viva ladi fatti dolorosi. Un lavoro che andrebbe portato avanti ogni giorno dell’anno. Impegnando le istituzioni e le associazioni in un’opera di informazione e approfondimento costante, rivolta soprattutto alle nuove generazioni. La mozione per sostenere il ricordo e lo studio sul rastrellamento del Quadraro Una sollecitazione importante in questo senso la ritroviamo nella recente mozione, approvata dall’aulaPisana, per impegnare la Regione Lazio, anche attraverso una legge regionale, nel sostegno del prezioso sforzo delle associazioni che si occupano di tenere viva lae approfondire la ricerca storica sull’Operazione Balena. Il ...

