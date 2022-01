Manuel Bortuzzo esce dal GF Vip ed ecco cosa ‘combina’ per Lulù Sorpresa | la prima mossa è sua

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 25 gennaio 2022)ha abbandonato la casa del GF Vip 6. Lo aveva già annunciato e durante la puntata andata in onda lunedì 24 gennaio il giovane ha varcato la soglia della porta rossa per tornare alla sua vita: “In questo viaggio ho appreso unada ognuno di voi e ho imparato qualdi nuovo quindi vi ringrazio anche solo per avermi regalato un sorriso”. “Più che la felicità, uno deve avere la serenità per stare bene e questa serenità per me è collegata alla situazione fisica. Ora non ce l’ho e quindi non posso nemmeno trasmetterla più di tanto agli altri”, ha detto, uno dei protagonisti assoluti di questa edizione del GF Vip 6di lasciare la casa.lascia il GF Vip 6 e fa una dedica a ...