LIVE – Berrettini-Monfils 5-4, quarti di finale Australian Open 2022: RISULTATO in DIRETTA (Di martedì 25 gennaio 2022) Il LIVE e la DIRETTA testuale del match tra Matteo Berrettini e Gael Monfils, valevole per i quarti di finale degli Australian Open 2022. L’azzurro ha superato in serie Brandon Nakashima, Stefan Kozlov, Carlos Alcaraz e Pablo Carreno Busta, raggiungendo il magnifico traguardo in questione; top 10 italiano devastante con la prima in campo e incontenibile al dritto, ma anche performante sul lato sinistro del campo. Dal canto suo, il francese Monfils si è distinto per costanza di rendimento dopo il recente trionfo ad Adelaide, sconfiggendo agli ottavi Miomir Kecmanovic piuttosto agevolmente. Sportface.it offrirà aggiornamenti in tempo reale, durante la mattina di martedì 25 gennaio (secondo incontro dalle ore 09.00 ... Leggi su sportface (Di martedì 25 gennaio 2022) Ile latestuale del match tra Matteoe Gael, valevole per ididegli. L’azzurro ha superato in serie Brandon Nakashima, Stefan Kozlov, Carlos Alcaraz e Pablo Carreno Busta, raggiungendo il magnifico traguardo in questione; top 10 italiano devastante con la prima in campo e incontenibile al dritto, ma anche performante sul lato sinistro del campo. Dal canto suo, il francesesi è distinto per costanza di rendimento dopo il recente trionfo ad Adelaide, sconfiggendo agli ottavi Miomir Kecmanovic piuttosto agevolmente. Sportface.it offrirà aggiornamenti in tempo reale, durante la mattina di martedì 25 gennaio (secondo incontro dalle ore 09.00 ...

Advertising

Eurosport_IT : ????? Tocca ancora a Matteo #Berrettini per sognare e farci sognare. Matteo sarà in campo alle 9 italiane, daje!!!… - angelomangiante : E adesso forza Matteo! Live @Eurosport #Berrettini ?? - celebrityboost : Berrettini Monfils in tv oggi: Berrettini canale e diretta streaming . Live Streams and tips | Australian ?L… - PotitoStefania : @discoveryplusIT la attiviamo o no la live del match Berrettini-Monfils? O dobbiamo per forza sorbirci la pubblicit… - marco_bugeac : RT @angelomangiante: E adesso forza Matteo! Live @Eurosport #Berrettini ?? -