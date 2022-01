Lazio, slot libero in difesa: passi in avanti per Casale (Di martedì 25 gennaio 2022) L’indice di liquidità dovrebbe allentare la morsa. Con la cessione di Vavro al Copenaghen, la Lazio può finalmente pensare anche al mercato in entrata. Ora, infatti, c’è uno slot libero da occupare in difesa. Le opzioni sono due: tesserare Kamenovic, da mesi ormai promesso alla Lazio, o puntare ad altro. Su questo Sarri è stato chiaro e avrebbe fatto anche un nome specifico: quello di Casale. Il difensore del Verona piace all’allenatore biancoceleste. Con la casella lasciata libera da Vavro potrebbe essere il primo acquisto del mercato di gennaio. Forse l’unico se Muriqi non troverà un’altra sistemazione entro il 31 gennaio. Con il Verona la Lazio avrebbe già trovato l’accordo, forte dei buoni rapporti allacciati in estate con l’acquisto di Zaccagni. Il difensore ... Leggi su italiasera (Di martedì 25 gennaio 2022) L’indice di liquidità dovrebbe allentare la morsa. Con la cessione di Vavro al Copenaghen, lapuò finalmente pensare anche al mercato in entrata. Ora, infatti, c’è unoda occupare in. Le opzioni sono due: tesserare Kamenovic, da mesi ormai promesso alla, o puntare ad altro. Su questo Sarri è stato chiaro e avrebbe fatto anche un nome specifico: quello di. Il difensore del Verona piace all’allenatore biancoceleste. Con la casella lasciata libera da Vavro potrebbe essere il primo acquisto del mercato di gennaio. Forse l’unico se Muriqi non troverà un’altra sistemazione entro il 31 gennaio. Con il Verona laavrebbe già trovato l’accordo, forte dei buoni rapporti allacciati in estate con l’acquisto di Zaccagni. Il difensore ...

Advertising

italiaserait : Lazio, slot libero in difesa: passi in avanti per Casale - wolf_yellowred : @ros_916 @MaggicaPolly @Lupetto979 Conta pure quello. Se Napoli, Lazio e Atalanta si fanno buttare fuori ai play of… -