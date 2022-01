Laura Pausini, la lettera per la sorella Silvia diventa virale: “Ecco cosa dico ogni volta che ti presento” (Di martedì 25 gennaio 2022) “25 gennaio. Il tuo compleanno, Silvia. sorella. Mia”. Inizia così il post pubblicato da Laura Pausini oggi 25 gennaio, in occasione del 45esimo della sorella Silvia, da sempre lontana dal mondo dei riflettori. Il post diventato virale consiste in quattro foto delle due sorelle, sorridenti e che si tengono mano nella mano. La didascalia a corredo recita: “Quando ti presento dico sempre la solita frase: lei è la Pausini venuta meglio. Lo dico perché è vero e perché pochissimi conoscono tutte le tue qualità dato che sei riservata e non ti sei mai voluta mostrare più di tanto”. E ancora la cantante 47enne ha scritto: “Sei la sorella che spero abbiano tutte le sorelle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 25 gennaio 2022) “25 gennaio. Il tuo compleanno,. Mia”. Inizia così il post pubblicato daoggi 25 gennaio, in occasione del 45esimo della, da sempre lontana dal mondo dei riflettori. Il posttoconsiste in quattro foto delle due sorelle, sorridenti e che si tengono mano nella mano. La didascalia a corredo recita: “Quando tisempre la solita frase: lei è lavenuta meglio. Loperché è vero e perché pochissimi conoscono tutte le tue qualità dato che sei riservata e non ti sei mai voluta mostrare più di tanto”. E ancora la cantante 47enne ha scritto: “Sei lache spero abbiano tutte le sorelle ...

