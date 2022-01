Ita: Msc e Lufthansa presentano manifestazione d'interesse per l'acquisizione della maggioranza (Di martedì 25 gennaio 2022) Il gruppo Msc - la compagnia di navigazione - ha manifestato al governo italiano il proprio interesse ad acquisire, in partnership con Lufthansa, una quota di maggioranza in Ita Airways, la compagnia ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 25 gennaio 2022) Il gruppo Msc - la compagnia di navigazione - ha manifestato al governo italiano il proprioad acquisire, in partnership con, una quota diin Ita Airways, la compagnia ...

