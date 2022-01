Infinito Rafa Nadal: lo spagnolo è in semifinale degli Australian Open (Di martedì 25 gennaio 2022) Una leggenda vivente resta tale, soprattutto perché riesce a superare le difficoltà fisiche sempre più presenti nella vita da sportivo piegando, anche, il tempo che avanza. Gli Australian Open hanno perso, dopo furibonde polemiche, il numero uno del Ranking mondiale di tennis: Novak Djokovic ha perso la contesa, da non vaccinato, contro il Governo Australiano che ha cancellato il visto al serbo rispedendolo a casa. Il torneo dell’Oceania, primo Slam del nuovo anno, si è impreziosito, però, della presenza di Rafa Nadal che, oggi, si è conquistato la semifinale del torneo. È la settima volta che il tennista spagnolo riesce ad arrivare al penultimo atto della manifestazione. Rafa Nadal batte Denis Shapovalov e si prende la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 25 gennaio 2022) Una leggenda vivente resta tale, soprattutto perché riesce a superare le difficoltà fisiche sempre più presenti nella vita da sportivo piegando, anche, il tempo che avanza. Glihanno perso, dopo furibonde polemiche, il numero uno del Ranking mondiale di tennis: Novak Djokovic ha perso la contesa, da non vaccinato, contro il Governoo che ha cancellato il visto al serbo rispedendolo a casa. Il torneo dell’Oceania, primo Slam del nuovo anno, si è impreziosito, però, della presenza diche, oggi, si è conquistato ladel torneo. È la settima volta che il tennistariesce ad arrivare al penultimo atto della manifestazione.batte Denis Shapovalov e si prende la ...

