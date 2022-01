In Cile Boric dismette i panni barricaderi e lancia un prezioso “osso ai mercati” (Di martedì 25 gennaio 2022) Il presidente eletto del Cile, Gabriel Boric, ha annunciato il suo nuovo governo davanti al Museo di storia naturale di Santiago, e nello scatto di gruppo con i nuovi ministri c’erano anche un po’ di pose con il pugno chiuso. Nella compagine del prossimo esecutivo (che si insedia a marzo) ci sono tre esponenti del Partito comunista e tutti i ministeri più importanti se li sono aggiudicati le donne, dalla Salute alla Giustizia, poi il Lavoro, il dicastero degli Esteri e delle Miniere (settore che contribuisce per 283 miliardi di dollari al pil del paese e rappresenta oltre la metà delle sue esportazioni) che politicamente pesa quasi quanto quello dell’Economia. C’è una donna anche all’Interno, è un medico trentacinquenne e si chiama Izkia Siches, è stata lei a guidare la campagna elettorale del candidato vincente Boric. Ma quello con il ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 25 gennaio 2022) Il presidente eletto del, Gabriel, ha annunciato il suo nuovo governo davanti al Museo di storia naturale di Santiago, e nello scatto di gruppo con i nuovi ministri c’erano anche un po’ di pose con il pugno chiuso. Nella compagine del prossimo esecutivo (che si insedia a marzo) ci sono tre esponenti del Partito comunista e tutti i ministeri più importanti se li sono aggiudicati le donne, dalla Salute alla Giustizia, poi il Lavoro, il dicastero degli Esteri e delle Miniere (settore che contribuisce per 283 miliardi di dollari al pil del paese e rappresenta oltre la metà delle sue esportazioni) che politicamente pesa quasi quanto quello dell’Economia. C’è una donna anche all’Interno, è un medico trentacinquenne e si chiama Izkia Siches, è stata lei a guidare la campagna elettorale del candidato vincente. Ma quello con il ...

