I dubbi di Kiev sull’aiuto dell’occidente e l’imperativo | restiamo calmi

(Di martedì 25 gennaio 2022) La linea del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, è sempre la stessa: rimanere. Ieri lo ha ripetuto anche al presidente del Consiglio europeo Charles Michel: saremo pazienti, non risponderemo a provocazioni, ci coordineremo con i nostri partner. I partner dell’Ucraina sono i paesi europei, la Nato e gli Stati Uniti, ma non tutti asono convinti che qualora la Russia dovesse attaccare gli alleati davvero sarebbero al loro fianco. C’è stato uno show di solidarietà: il Regno Unito, i paesi baltici, la Spagna, anche gli Stati Uniti hanno inviato armi a. Ma la capacità dell’esercito ucraino rimane comunque inferiore a quella russa e alo sanno. Sanno anche che le armi ricevute dai partner non sono abbastanza per competere contro quelle russe. Il presidente però continua a ripetere che non serve ...