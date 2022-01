"Ha sentito te e se n'è andata". Enrico Mentana fulmina Paolo Celata: gelo in diretta su La7 (Di martedì 25 gennaio 2022) Siparietto durante la Maratona Mentana andata in onda su La7 nella prima giornata delle elezioni del presidente della Repubblica. Protagonista Enrico Mentana e il suo inviato Paolo Celata. Nella puntata di lunedì 24 gennaio, il direttore del TgLa7 ha punzecchiato il collega appostato davanti a Montecitorio. "Direttore ti faccio vedere, sta arrivando Emma Bonino, così documentiamo un po' di arrivi in diretta…". Immediata la replica del conduttore, che ha ben presto scatenato le risate degli ospiti in studio. "Documenti gli arrivi a Montecitorio? Non sei mica Adriano De Zan". Finita qui? Neanche per sogno. Ecco allora un'altra battuta del direttore a Celata che ha messo le mani avanti: "La Bonino non sta arrivando… Ha sentito ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 25 gennaio 2022) Siparietto durante la Maratonain onda su La7 nella prima giornata delle elezioni del presidente della Repubblica. Protagonistae il suo inviato. Nella puntata di lunedì 24 gennaio, il direttore del TgLa7 ha punzecchiato il collega appostato davanti a Montecitorio. "Direttore ti faccio vedere, sta arrivando Emma Bonino, così documentiamo un po' di arrivi in…". Immediata la replica del conduttore, che ha ben presto scatenato le risate degli ospiti in studio. "Documenti gli arrivi a Montecitorio? Non sei mica Adriano De Zan". Finita qui? Neanche per sogno. Ecco allora un'altra battuta del direttore ache ha messo le mani avanti: "La Bonino non sta arrivando… Ha...

Advertising

Highlan37740738 : @AlbertoBagnai I più cialtroni che ho sentito ieri sera sono stati Del Debbio (sembra sempre poco lucido di testa)… - kdbeautym : LA MOTIVAZIONE SBAGLIATISSIMA... ora sembra un obbligo... ci sta la nomination ma mal argomentata... Avrebbe dovut… - FrancyLap : RT @nianlovers1: Ieri quando Soleil è andata a dormire ho sentito la sua mancanza in quella casa e questo fa sì che la voterò per salvarla… - blablabla23566 : RT @nianlovers1: Ieri quando Soleil è andata a dormire ho sentito la sua mancanza in quella casa e questo fa sì che la voterò per salvarla… - iolucetutenebre : RT @nianlovers1: Ieri quando Soleil è andata a dormire ho sentito la sua mancanza in quella casa e questo fa sì che la voterò per salvarla… -

Ultime Notizie dalla rete : sentito andata Draghi presidente della Repubblica e Di Maio premier: i nomi e le ipotesi dopo la prima giornata L'ex presidente della Bce ha sentito, telefonicamente, anche il dem Enrico Letta e il pentastellato ... Poi rivendica: 'Io non ho un candidato, il mio è stato Mattarella, ed è andata bene . Il mio ...

Soleil Sorge e Delia Duran sempre più complici/ 'Solidarietà femminile, Alex è fuori' ...protagonista del triangolo con Alex Belli e Delia Duran Lo scorso venerdì 21 gennaio è andata in ... E' stata infatti chiamata in mistery room per offrire un sentito racconto della sua vita, valorizzato ...

Apple, la produzione della sua console parte da… Xbox? Tom's Hardware Italia L'ex presidente della Bce ha, telefonicamente, anche il dem Enrico Letta e il pentastellato ... Poi rivendica: 'Io non ho un candidato, il mio è stato Mattarella, ed èbene . Il mio ......protagonista del triangolo con Alex Belli e Delia Duran Lo scorso venerdì 21 gennaio èin ... E' stata infatti chiamata in mistery room per offrire unracconto della sua vita, valorizzato ...