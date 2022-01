Grande Fratello Vip: Manuel Bortuzzo Abbandona il Reality! (Di martedì 25 gennaio 2022) Grande Fratello Vip 6, 37^ puntata: tutti i telespettatori del reality show di Canale 5 sapevano che l’abbandono di Manuel Bortuzzo era nell’aria già da un po’ di tempo. In questo nuovo appuntamento con il programma condotto da Alfonso Signorini, Manuel è stato spinto a fare una scelta definitiva sul suo futuro e ha così deciso di lasciare la casa tra i pianti di tutti i suoi amici e la Grande commozione della fidanzata Lulù Selassié. Ecco che cosa è successo in questa puntata del Grande Fratello Vip 6. Grande Fratello Vip 6, 37^ puntata: la scelta definitiva di Manuel Bortuzzo! In questa 37^ puntata del Grande Fratello Vip 6, il conduttore Alfonso ... Leggi su uominiedonnenews (Di martedì 25 gennaio 2022)Vip 6, 37^ puntata: tutti i telespettatori del reality show di Canale 5 sapevano che l’abbandono diera nell’aria già da un po’ di tempo. In questo nuovo appuntamento con il programma condotto da Alfonso Signorini,è stato spinto a fare una scelta definitiva sul suo futuro e ha così deciso di lasciare la casa tra i pianti di tutti i suoi amici e lacommozione della fidanzata Lulù Selassié. Ecco che cosa è successo in questa puntata delVip 6.Vip 6, 37^ puntata: la scelta definitiva di! In questa 37^ puntata delVip 6, il conduttore Alfonso ...

Advertising

SBartezzaghi : Oggi un fratello, grande, sulla Stampa. - StefanoGuerrera : più di vent’anni di Grande Fratello e l’unico che ce l’ha fatta sul serio è Luca Argentero - NicolaPorro : ?? A #Ravenna controlli 'geolocalizzati' per la quarantena #Covid. Stento quasi a crederci (VIDEO)?? - carloleccardi : RT @corr1959: @Dulafive vivono su marte. hanno mandato arrivabene in tv a dire che non ci sono soldi e che non bisogna aspettarsi nulla (co… - FabioTraversa : RT @fraversion: Grande Fratello VIP sale a 3,7 milioni di spettatori con il 23.6% di share: con questi numeri rischia un ulteriore allungam… -