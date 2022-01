Diawara torna dalla Coppa d'Africa ma può partire. Attesa per Kamara, occhio a Nandez (Di martedì 25 gennaio 2022) Eliminato dalla Coppa d'Africa e con il mercato in pieno svolgimento: non appena tornerà a Roma, Amadou Diawara si metterà seduto con il club giallorosso per capire il futuro. Il centrocampista è ... Leggi su gazzetta (Di martedì 25 gennaio 2022) Eliminatod'e con il mercato in pieno svolgimento: non appena tornerà a Roma, Amadousi metterà seduto con il club giallorosso per capire il futuro. Il centrocampista è ...

Advertising

Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: Roma, Diawara torna dalla Coppa d'Africa ma può partire. Attesa per Kamara, occhio a Nandez - Gazzetta_it : Roma, Diawara torna dalla Coppa d'Africa ma può partire. Attesa per Kamara, occhio a Nandez - ASR_Goalmania : RT @aleoricchio: Ebrima #Darboe si aggiudica la sfida tutta giallorossa contro Amadou #Diawara, che dunque torna a Roma in anticipo: il #Ga… - sportli26181512 : Roma, Diawara torna a Trigoria. E il Torino prova a prenderlo: La Guinea è stata eliminata dal Gambia di Darboe e B… - infoitsport : Arriva la sosta: Zaniolo, Mancini e Cristante allo stage azzurro di Coverciano. In Coppa d'Africa avanza Darboe, Di… -