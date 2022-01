Covid, in Francia nuovo picco di morti in ospedale (Di martedì 25 gennaio 2022) Nelle ultime 24 ore, negli ospedali francesi, risultano decedute per Covid 393 persone, per un totale di 129.022 morti dall'inizio della pandemia, nella primavera 2020. Si tratta del record negativo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 25 gennaio 2022) Nelle ultime 24 ore, negli ospedali francesi, risultano decedute per393 persone, per un totale di 129.022dall'inizio della pandemia, nella primavera 2020. Si tratta del record negativo ...

Advertising

TgLa7 : ??#Covid, Francia: 464.769 casi, è nuovo record assoluto?? - Agenzia_Ansa : Covid, focolaio a Hong Kong tra 2mila criceti. In Sudafrica a rischio i felini negli zoo. In Israele 130mila contag… - TgLa7 : La pandemia flagella l'Europa ma alcuni paesi, con la curva in netto miglioramento, si preparano a tornare alla nor… - maryluise_c_ : RT @AlessandroCere7: @raoult_didier invitato in prima serata a #TPMP sulla situazione Covid in #Francia ' Sappiamo che questo vaccino no… - Agenzia_Ansa : Record morti per Covid in Francia, il 'pass' in vigore soltanto da ieri #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Francia Covid, in Francia nuovo picco di morti in ospedale La Francia è attualmente il Paese d'Europa, escludendo i micro - Stati, con l'incidenza Covid più elevata, 3.733 casi per 100mila abitanti.

Covid: in Francia record di morti quotidiani in ospedale Secondo le cifre pubblicate ieri da Santé Publique France, sono 108.481 le persone risultate positive ai test anti - Covid nelle ultime 24 ore. La Francia è attualmente il Paese d'Europa, escludendo ...

Dall’Austria alla Francia, strategie opposte in Europa per frenare i contagi Il Sole 24 ORE Covid nel mondo: in Francia oltre 300 mila positivi al giorno. La Germania respira In Europa i nuovi positivi registrati sono stati in totale 885.505, i decessi 785.Nel resto del mondo i nuovi contagi sono stati 2.243.563 con 4800 decessi In Spagna il dato è aggiornato al 21 gennaio ...

Covid: in Francia record quotidiani di morti in ospedale Il Covid ha ucciso 393 persone in 24 ore negli ospedali di Francia, per un totale di 129.022 morti dall’inizio della pandemia, nella primavera 2020. Si tratta del record di decessi registrati nell’ult ...

Laè attualmente il Paese d'Europa, escludendo i micro - Stati, con l'incidenzapiù elevata, 3.733 casi per 100mila abitanti.Secondo le cifre pubblicate ieri da Santé Publique France, sono 108.481 le persone risultate positive ai test anti -nelle ultime 24 ore. Laè attualmente il Paese d'Europa, escludendo ...In Europa i nuovi positivi registrati sono stati in totale 885.505, i decessi 785.Nel resto del mondo i nuovi contagi sono stati 2.243.563 con 4800 decessi In Spagna il dato è aggiornato al 21 gennaio ...Il Covid ha ucciso 393 persone in 24 ore negli ospedali di Francia, per un totale di 129.022 morti dall’inizio della pandemia, nella primavera 2020. Si tratta del record di decessi registrati nell’ult ...