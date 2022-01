Covid, Figliuolo: 'Omicron al plateau, ora inizia la discesa dei contagi' (Di martedì 25 gennaio 2022) 'Ci sono buone notizie, siamo al plateau di Omicron, i casi ora inizieranno a calare'. Si mostra moderatamente ottimista il generale Francesco Paolo Figliuolo, che ieri a Milano ha visitato alcuni ... Leggi su leggo (Di martedì 25 gennaio 2022) 'Ci sono buone notizie, siamo aldi, i casi ora inizieranno a calare'. Si mostra moderatamente ottimista il generale Francesco Paolo, che ieri a Milano ha visitato alcuni ...

