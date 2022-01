Berrettini primo italiano di sempre in semifinale agli Australian Open

(Di martedì 25 gennaio 2022) Storica vittoria per Matteo, che battendo in cinque set un grande Gael Monfils sarà iltennistaa giocare una. Il numero unoinoltre diventa il terzo azzurro dia conquistare tre semifinali nei tornei del Grand Slam.si impone con e senza il servizio Ilset, a parte qualche piccolo intoppo, è tutto per unin grande spolvero. I colpi di Matteo sono pesanti e, sfruttando un falloso game alla battuta di Monfils, ottiene ilbreak della partita. Il romano è in serafico controllo delle sue sassate da fondocampo, lucido nel modularle e ordinato nel chiuderle. ...

Advertising

WeAreTennisITA : INCHIODATO ANCHE MONFILS ?? Berrettini non vuole perdere più: si fa recuperare 2 set ma vince al quinto contro Monfi… - FiorinoLuca : ITALIAN RECORDMAN ???? ?? Matteo #Berrettini è il primo italiano nella STORIA a raggiungere le semifinali agli Austra… - InteBNLdItalia : ???? MATTEO, CHE CUORE! ?? Primo italiano di sempre in semifinale agli #AusOpen ???? Berrettini supera 6-4 6-4 3-6 3-6… - Giadahsospesap1 : RT @chetempochefa: Un’altra impresa straordinaria di Matteo #Berrettini: è il primo tennista italiano nella storia a raggiungere le semifin… - BigaroniSilvia : RT @FiorinoLuca: ITALIAN RECORDMAN ???? ?? Matteo #Berrettini è il primo italiano nella STORIA a raggiungere le semifinali agli Australian Op… -

Ultime Notizie dalla rete : Berrettini primo

in semifinale, Monfils ko: ora c'è Nadal All'azzurro basta poco più di mezz'ora per conquistare ilset, decisivo il break al quinto game che gli permette di chiudere in scioltezza ...... atleti in campo da 1h38'; tre colpi vincenti, tra cui un ace, lo portano sul 40 - 0; un nuovo dritto con errore gratuito regala ilpunto a; il francese chiude però il conto. Secondo ...Fenomenale Berrettini, che conquista la semifinale degli Australian Open per la prima volta in carriera. Battuto dopo quasi quattro ore di gioco Gael Monfils, n°20 del seeding, con i parziali di 6-4, ...Prima semifinale per Matteo Berrettini agli Australian Open: 6-4, 6-4, 3-6, 3-6, 6-2 contro Gaël Monfils. Il primo set va al romano, che cancella un break-point con il primo di due ace consecutivi. Ne ...