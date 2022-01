Back To School su Italia1: ripetenti quarta puntata (Di martedì 25 gennaio 2022) Sarà in onda stasera, 25 gennaio, su Italia1, la quarta e penultima puntata del programma Back To School, il reality show dove 25 VIP – qui l’elenco completo – si mettono in gioco e cercano di superare l’esame di quinta elementare (ormai abolito da tempo). Dopo gli ascolti eccellenti della prima puntata, buoni, seppure in calo, della seconda e in ulteriore calo della terza puntata, Nicola Savino ospiterà nuovi ripetenti pronti a dare l’esame, preparati dal simpatico gruppo dei Maestrini (qui l’elenco completo) e giudicati dalla Commissione formata dalla maestra Greaves, dal maestro Innaurato, dalla maestra Schiavo, dalla maestra Rocca e dalla maestra Bertucci. Back To School: ripetenti ... Leggi su ascoltitv (Di martedì 25 gennaio 2022) Sarà in onda stasera, 25 gennaio, su, lae penultimadel programmaTo, il reality show dove 25 VIP – qui l’elenco completo – si mettono in gioco e cercano di superare l’esame di quinta elementare (ormai abolito da tempo). Dopo gli ascolti eccellenti della prima, buoni, seppure in calo, della seconda e in ulteriore calo della terza, Nicola Savino ospiterà nuovipronti a dare l’esame, preparati dal simpatico gruppo dei Maestrini (qui l’elenco completo) e giudicati dalla Commissione formata dalla maestra Greaves, dal maestro Innaurato, dalla maestra Schiavo, dalla maestra Rocca e dalla maestra Bertucci.To...

Advertising

GrandeFratello : Martina Hamdi pronta per l'esame di Back To School, connessa con noi per commentare GFVIP! Twittate con… - herzoa : Se la Juve non arriva tra le quattro Allegri è da mandare a Back to School - CorriereCitta : Back to School, anticipazioni puntata 25 gennaio 2022: concorrenti, chi sono i ripetenti, rimandati di stasera… - tuttotv_info : #BackToSchool: ecco i 'Ripetenti' VIP che questa sera dovranno affrontare l'esame di quinta elementare | #Italia1 >… - Teleblogmag : Gli appuntamenti in prima serata. #guidatv #programmitv #staseraintv #Ascoltitv Iscriviti gratuitamente al canale… -