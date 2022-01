Auto, chip e… Quirinale? Giorgetti con l’ambasciatore israeliano (Di martedì 25 gennaio 2022) Un incontro definito proficuo da entrambe le parti, quello di lunedì tra Giancarlo Giorgetti, ministro dello Sviluppo economico e vicesegretario federale della Lega, e Dror Eydar, ambasciatore israeliano in Italia. Obiettivo: rafforzare i legami industriali tra due Paesi, spesso definiti complementari a livello industriale oltreché alleati nella difesa. Lo dimostrano le diverse esercitazioni congiunte con gli F-35, velivoli di quinta generazione made – anche – in Italy con Leonardo e gli aerei da addestramento M-346 della stessa azienda italiana che sono, tra le altre cose, al centro di un maxi accordo tra Israele e Grecia. Futuro dell’industria Automobilistica, sovvenzioni per gli investitori israeliani e cooperazione nel settore spaziale sono i temi al centro del colloquio, ha spiegato l’ambasciatore Eydar. In ... Leggi su formiche (Di martedì 25 gennaio 2022) Un incontro definito proficuo da entrambe le parti, quello di lunedì tra Giancarlo, ministro dello Sviluppo economico e vicesegretario federale della Lega, e Dror Eydar, ambasciatorein Italia. Obiettivo: rafforzare i legami industriali tra due Paesi, spesso definiti complementari a livello industriale oltreché alleati nella difesa. Lo dimostrano le diverse esercitazioni congiunte con gli F-35, velivoli di quinta generazione made – anche – in Italy con Leonardo e gli aerei da addestramento M-346 della stessa azienda italiana che sono, tra le altre cose, al centro di un maxi accordo tra Israele e Grecia. Futuro dell’industriamobilistica, sovvenzioni per gli investitori israeliani e cooperazione nel settore spaziale sono i temi al centro del colloquio, ha spiegatoEydar. In ...

