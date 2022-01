Australian Open 2022, raccattapalle ‘ruba’ la racchetta a Shapovalov (VIDEO) (Di martedì 25 gennaio 2022) Rafael Nadal ha superato Denis Shapovalov per 6-3, 6-4, 4-6, 3-6, 6-3 e raggiunto le semifinali degli Australian Open 2022. Dopo il match point, contraddistinto da un errore nei pressi della rete da parte del canadese, il classe ’99 ha scaraventato al suolo la propria racchetta, lasciandola teatralmente sul cemento aussie. Dopo il saluto tra i due giocatori e la dimenticanza di un nervoso Shapovalov, una furtiva raccattapalle ha ‘rubato’ la suddetta racchetta; il tutto contando sull’assenso incerto e ironico di una compagna; la ragazza ha tenuto per sé un oggetto-ricordo non da poco, che certamente conserverà con cura per il resto della propria vita. Di seguito il VIDEO che ritrae esattamente il momento del ‘furto’ da parte della ... Leggi su sportface (Di martedì 25 gennaio 2022) Rafael Nadal ha superato Denisper 6-3, 6-4, 4-6, 3-6, 6-3 e raggiunto le semifinali degli. Dopo il match point, contraddistinto da un errore nei pressi della rete da parte del canadese, il classe ’99 ha scaraventato al suolo la propria, lasciandola teatralmente sul cemento aussie. Dopo il saluto tra i due giocatori e la dimenticanza di un nervoso, una furtivaha ‘rubato’ la suddetta; il tutto contando sull’assenso incerto e ironico di una compagna; la ragazza ha tenuto per sé un oggetto-ricordo non da poco, che certamente conserverà con cura per il resto della propria vita. Di seguito ilche ritrae esattamente il momento del ‘furto’ da parte della ...

