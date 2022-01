Al via Bancomat Pay Vertical Winter Tour, sport e musica ad alta quota (Di martedì 25 gennaio 2022) MILANO (ITALPRESS) – Dopo il grande successo del Vertical Summer Tour, che ha riunito migliaia di persone sulle spiagge di tutta Italia, è ora in partenza l’edizione ‘invernalè, il Bancomat Pay Vertical Winter Tour, che toccherà 9 località sciistiche italiane dislocate dalle Alpi fino agli Appennini per un totale di 19 giorni di puro divertimento sulla neve.La prima tappa è San Martino di Castrozza (TN), 29-30 gennaio, punto di partenza di un format di successo che raggiunge ora quota 21 edizioni (12 invernali e 9 estive) e che, anche in un momento complicato come quello attuale, porta divertimento e relax sulle piste da sci di tutta Italia nel rispetto delle normative di sicurezza: l’organizzazione cura con la massima attenzione questi aspetti, in ottemperanza ai ... Leggi su ildenaro (Di martedì 25 gennaio 2022) MILANO (ITALPRESS) – Dopo il grande successo delSummer, che ha riunito migliaia di persone sulle spiagge di tutta Italia, è ora in partenza l’edizione ‘invernalè, ilPay, che toccherà 9 località sciistiche italiane dislocate dalle Alpi fino agli Appennini per un totale di 19 giorni di puro divertimento sulla neve.La prima tappa è San Martino di Castrozza (TN), 29-30 gennaio, punto di partenza di un format di successo che raggiunge ora21 edizioni (12 invernali e 9 estive) e che, anche in un momento complicato come quello attuale, porta divertimento e relax sulle piste da sci di tutta Italia nel rispetto delle normative di sicurezza: l’organizzazione cura con la massima attenzione questi aspetti, in ottemperanza ai ...

Advertising

LaNotifica : Al via Bancomat Pay Vertical Winter Tour, sport e musica ad alta quota - messina_oggi : Al via Bancomat Pay Vertical Winter Tour, sport e musica ad alta quotaMILANO (ITALPRESS) - Dopo il grande successo… - GustoH24 : Al via Bancomat Pay Vertical Winter Tour, sport e musica ad alta quota - IlModeratoreWeb : Al via Bancomat Pay Vertical Winter Tour, sport e musica ad alta quota - - nestquotidiano : Al via Bancomat Pay Vertical Winter Tour, sport e musica ad alta quota -