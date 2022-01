AgCom spiega i suoi interventi nei confronti di Dazn

(Di martedì 25 gennaio 2022) È stato un lungo lavoro di analisi, iniziato ancor prima delle trasmissioni e arricchito con testimonianze dirette da parte del pubblico pagante e altre questioni che sono emerse in corso d’opera. Cinque mesi dopo il fischio d’inizio del campionato di calcio di Serie A – l’esclusiva fiore all’occhiello dell’emittente in streaming -, l’ha emesso iprovvedimenti neidi. Si tratta di treche non riguardano solamente la tutela dei consumatori, ma anche le infrastrutture tecnologiche utilizzate e gli strumenti per rilevare gli ascolti. LEGGI ANCHE >, tre provvedimenti decisi daPerché fin dall’inizio erano queste le tre criticità emerse dal progetto. Dopo essersi assicurata la trasmissione esclusiva ...

giornalettismo : I tre provvedimenti presi la scorsa settimana nei confronti di #Dazn spiegati direttamente da #AgCom -

Il presidente, Giacomo Lasorella, spiega la decisione in un'intervista a Il Sole 24 Ore. Continua: Con l'arrivo di Dazn le lamentele dei consumatori sono aumentato molto? Lasorella promette ... Per Dazn partirà il rimborso per i futuri disservizi, ma non ci sarà nessuna multa. Ecco le decisioni dell'AgCom. La notizia nell'articolo. La delibera di AGCOM su Dazn era attesa e la delibera AGCOM è arrivata. Con tre provvedimenti molto importanti relativi alla trasmissione del calcio.