Saudi Tour 2022: startlist ed elenco partecipanti. Presenti Milan, Consonni e Bennett

Torna, dopo lo stop forzato per il Covid-19 nel 2021, il Saudi Tour, corsa a tappe in Arabia Saudita. Appuntamento dal primo al cinque febbraio con diverse squadre World Tour presenti al via e tanti corridori pronti ad iniziare la nuova stagione con il piede giusto. Andiamo a scoprire la startlist, ancora in aggiornamento.

startlist Saudi Tour 2022

UAE Team Emirates
COSTA Rui
OLIVEIRA Rui
GAVIRIA Fernando

Bahrain – Victorious
Milan Jonathan

BORA – hansgrohe
Bennett Sam
MEEUS Jordi
MULLEN Ryan
KÄMNA Lennard
VAN POPPEL Danny

Cofidis
CIMOLAI Davide
RENARD Alexis
ZINGLE Axel
Consonni Simone

Lotto Soudal
EWAN Caleb
DE GENDT Thomas
SELIG Rüdiger

Quick-Step Alpha Vinyl

