Quirinale | grandi elettori alla ‘prima’ in Aula | ‘Draghi tratti o al Colle ci va Casini…’

"Se Draghi non capisce che deve fare delle concessioni alla politica, non si va da nessuna parte e al Colle ci finisce Casini…". Questa è il refrain che corre in tutti i capannelli di Montecitorio, il primo giorno di votazioni per il Quirinale. La netta sensazione, trasversale ai parlamentari, è che il presidente del Consiglio se vuole salire sul Colle più alto debba ascoltare le richieste dei partiti. "Salvini è stato collaborativo, se Draghi mantiene la rigidità che in politica non deve esistere, è ovvio che la partita del Colle si fa difficile", avverte un parlamentare di lungo corso come Osvaldo Napoli, esponente di 'Coraggio Italia'. Oggi, infatti, Mario Draghi avrebbe avuto un colloquio con Matteo Salvini e altri leader, come Enrico Letta e Giuseppe Conte.

marcotravaglio : A leggere i giornaloni italiani ed esteri, domani Montecitorio potrebbe restare tranquillamente chiuso e risparmiar… - Piu_Europa : #Quirinale: #PiuEuropa e @Azione_it non parteciperanno al rito della scheda bianca, un tatticismo per coprire il fa… - La7tv : #quirinale Emma Bonino: 'Faccio un appello ai grandi elettori che non si prestino al gioco della scheda bianca, ma… - MimmoCalabrese2 : RT @fattoquotidiano: QUIRINALE | LA DIRETTA Il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha avuto in giornata un colloquio, a quanto si apprend… - ANNA62348499 : RT @Baldaranza: Nel frattempo nel Drive-In allestito nel #Quirinale per i grandi elettori positivi, la tensione è alta. ?? #elezioniquirina… -