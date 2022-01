Perfetti sconosciuti | il remake arabo Netflix accusato di degrado morale per via di un personaggio gay

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Ildell'hit italianoprodotto daper il mondoaccende il dibattito in Medio Oriente, soprattutto in Egitto, dove è statodi incitare l'omosessualità e il tradimento. Ildi, primo lungometraggio originaledi, è stato preso di mira dai conservatori di tutto il Medio Oriente a pochi giorni dal lancio, avvenuto il 20 gennaio,. Un politico egiziano lo accuserebbe, tra le altre cose, di perversione, promozione dell'omosessualità e infedeltà e perfino di essere parte di un complotto per sconvolgere la società araba. Il film, ultimo di una lunga lista didell'hit italiano del 2016 ...

Marinaliberals : @Edoenonsolo @ladoria1 @runner_me_ @LaRobiErre 'E che Pippo Baudo è un professionista, che facciamo? Non ce lo vogl… - Oriana_Mati : RT @Lucyaglam: Date troppa importanza a giudizi social di perfetti sconosciuti . - Bassi_Nat : RT @Lucyaglam: Date troppa importanza a giudizi social di perfetti sconosciuti . - campaninimarco : Grande momento di #AfterLife, serie che sto adorando con il grande @rickygervais. In questo frammento divertente ch… - Angy_________ : RT @Lucyaglam: Date troppa importanza a giudizi social di perfetti sconosciuti . -

Ultime Notizie dalla rete : Perfetti sconosciuti

Movieplayer.it

Il remake di, primo lungometraggio originale arabo di Netflix , è stato preso di mira dai conservatori di tutto il Medio Oriente a pochi giorni dal lancio, avvenuto il 20 gennaio,. Un ...Incassare 54 milioni di dollari in un anno, il 2021, regalando soldi avincitori di improbabili challenge postate poi su YouTube. È così che MrBeast, al secolo Jimmy Donaldson , 23 anni del North Carolina, è diventato lo youtuber dai guadagni più ...Il remake dell'hit italiano Perfetti sconosciuti prodotto da Netflix per il mondo arabo accende il dibattito in Medio Oriente, soprattutto in Egitto, dove è stato accusato di incitare l'omosessualità ...La recensione di Messaggi e segreti, remake libanese di Perfetti sconosciuti e primo lungometraggio Netflix Original in lingua araba. Non lasciatevi ingannare dal titolo italiano del film di cui si pa ...