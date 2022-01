Morto Renato Cecchetto | indimenticabile voce di Shrek

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Èall'età di 70 anni per le gravi ferite riportante in un incidente in motorino,. Grande caratterista e doppiatore, nella sua carriera aveva girato più di 80 film

Se n'è andato all'età di 70 anni Renato Cecchetto, popolare attore e doppiatore di moltissimi film. È morto il 23 gennaio all'ospedale San Camillo di Roma per le ferite riportate in un grave incidente in motorino, che aveva avuto