Mara Venier da Fazio: “Se non lascio Domenica In mio marito lascia me” (Di lunedì 24 gennaio 2022) Ha preso il treno e dopo Domenica In Mara Venier è arrivata nello studio di Che tempo che fa. Una corsa alla stazione e Fabio Fazio commenta che le star non dormono mai. Ma Mara non si sente una star e arrivano infatti le immagini della Venier a casa sua mentre passa l’aspirapolvere in tuta e con i capelli legati. E’ la seconda possibilità che Mara Venier non avrebbe mai immaginato e difficilmente lascerà Domenica In ma sa anche di essere poco presente a casa con suo marito. Nicola Carraro in questo periodo è a Santo Domingo, ci starebbe volentieri gran parte dell’anno, non ha potuto farlo a causa della pandemia e dei vari problemi di salute della conduttrice ma questo era il momento giusto per andare via da ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 24 gennaio 2022) Ha preso il treno e dopoInè arrivata nello studio di Che tempo che fa. Una corsa alla stazione e Fabiocommenta che le star non dormono mai. Manon si sente una star e arrivano infatti le immagini dellaa casa sua mentre passa l’aspirapolvere in tuta e con i capelli legati. E’ la seconda possibilità chenon avrebbe mai immaginato e difficilmente lasceràIn ma sa anche di essere poco presente a casa con suo. Nicola Carraro in questo periodo è a Santo Domingo, ci starebbe volentieri gran parte dell’anno, non ha potuto farlo a causa della pandemia e dei vari problemi di salute della conduttrice ma questo era il momento giusto per andare via da ...

Advertising

chetempochefa : 'A una certa età, sopratutto quando stai insieme da una vita con il tuo compagno, subentra un tipo di amore secondo… - chetempochefa : 'Domenica In quest'anno va meglio degli altri anni per cui è difficile...la verità è che se non lascio Domenica In… - chetempochefa : 'Hell Raton si lancia con il pararacadute. Io non ho intenzione di andarci. Mi manca come esperienza, ma non vorrei… - esseti181 : @Gigadesires Ma a Mara Venier che le ha domandato quale siero avesse fatto, ha candidamente risposto che non ne ave… - StigmabaseF : RT @StigmabaseF: Benny Green, foto hard e film a luci rosse. La banca licenzia la dipendente appassionata di ...: Il legale: 'Il sesso è pe… -