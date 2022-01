L'allenamento di 5 minuti per migliorare in un mese gli addominali (senza attrezzi, ma con l'iPhone) (Di lunedì 24 gennaio 2022) Tra i buoni propositi da realizzare nel 2022 c’è quello di inseguire l’ambizioso obiettivo di scolpire il proprio corpo fino a ottenere il leggendario six-pack? L'allenamento giusto per avere degli addominali da sogno potrebbe essere la sfida offerta dalle classi virtuali di Apple Fitness+. Nell’ultimo aggiornamento dell’app di allenamento Fitness+, Apple ha lanciato una funzione, chiamata Raccolte, progettata per aiutare gli utenti a raggiungere una serie di importanti obiettivi: potenziare i muscoli del core, migliorare la postura, correre per 5 km di fila, perfezionare le posizioni di equilibrio yoga, rafforzare la schiena e rilassarsi per dormire meglio. Le Raccolte Apple Fitness+ sono una ricca serie di allenamenti e meditazioni, selezionate tra i quasi 2.000 tipi di esercizi presenti nella libreria Fitness+, ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 24 gennaio 2022) Tra i buoni propositi da realizzare nel 2022 c’è quello di inseguire l’ambizioso obiettivo di scolpire il proprio corpo fino a ottenere il leggendario six-pack? L'giusto per avere deglida sogno potrebbe essere la sfida offerta dalle classi virtuali di Apple Fitness+. Nell’ultimo aggiornamento dell’app diFitness+, Apple ha lanciato una funzione, chiamata Raccolte, progettata per aiutare gli utenti a raggiungere una serie di importanti obiettivi: potenziare i muscoli del core,la postura, correre per 5 km di fila, perfezionare le posizioni di equilibrio yoga, rafforzare la schiena e rilassarsi per dormire meglio. Le Raccolte Apple Fitness+ sono una ricca serie di allenamenti e meditazioni, selezionate tra i quasi 2.000 tipi di esercizi presenti nella libreria Fitness+, ...

