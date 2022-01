Il suo nome è Lourdes ed è la figlia ribelle di Madonna (Di lunedì 24 gennaio 2022) Il suo nome è Lourdes Maria Ciccone Leon, anche quasi tutti la chiamano Lola. È il suo cognome, però, a restare impresso nella nostra mente e a farci fare quel collegamento con una l’icona del pop, la regina del nostro secolo, quella star che ha fatto cantare, ballare e innamorare intere generazioni. Perché sì, Lola è la figlia di Madonna. Una ragazza autentica, bellissima e ribelle. Una modella e un’icona che si espone quanto basta, ma che tiene la sua vita privata ben lontana dagli occhi indiscreti. Che è entrata nello star system di diritto, perché con una mamma così era impossibile non farlo, e che si è fatta riconoscere per quella sua rivoluzione mai scontata che passa dalla libertà di tutte le donne, di esprimersi e di essere esattamente ciò che vogliono. Chi è ... Leggi su dilei (Di lunedì 24 gennaio 2022) Il suoMaria Ciccone Leon, anche quasi tutti la chiamano Lola. È il suo cog, però, a restare impresso nella nostra mente e a farci fare quel collegamento con una l’icona del pop, la regina del nostro secolo, quella star che ha fatto cantare, ballare e innamorare intere generazioni. Perché sì, Lola è ladi. Una ragazza autentica, bellissima e. Una modella e un’icona che si espone quanto basta, ma che tiene la sua vita privata ben lontana dagli occhi indiscreti. Che è entrata nello star system di diritto, perché con una mamma così era impossibile non farlo, e che si è fatta riconoscere per quella sua rivoluzione mai scontata che passa dalla libertà di tutte le donne, di esprimersi e di essere esattamente ciò che vogliono. Chi è ...

