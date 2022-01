Gf Vip | Alessandro Basciano Vuole un Prete! Il Motivo!

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Al Gf Vip le sorprese sono all’ordine del giorno. In queste ultime ore,ha fatto una strana richiesta agli autori. Il gieffino ha chiesto di poter parlare con un prete. Proprio così,confessarsi prima di poter tornare a dormire con Sophie. Ma non è l’unica novità che lo riguarda, visto che solo poche ore prima, ha fatto arrabbiare gli autori per un altro motivo. Ecco tutte le novità suconfessarsi: la strana richiesta In queste ultime ore, una richiesta del tutto inaspettata ha fatto sorridere molti degli inquilini della Casa di Cinecittà, che hanno ironizzato sulla questione.assolutamente avere un ...

Advertising

361_magazine : Giorgia Nicole, sorella di Alessandro Basciano (concorrente del Gf Vip), è stata insultata sui social e ha replicat… - tvblogit : Grande Fratello Vip 6: Alessandro Basciano vuole incontrare un prete (video) - alex65dra : @WhyckieQueenie @JustJamFab @Meri776 @SimonaCCCC @Rossell79524641 @JApalaghiei @Sara07917842… - zazoomblog : Grande Fratello Vip trentasettesima puntata in diretta – Il triangolo Alex-Delia-Soleil il tira e molla tra Alessan… - fabiofabbretti : Stasera al #GFVIP: il triangolo Alex-Delia-Soleil, il tira e molla tra Alessandro e Sophie, la sorpresa per Davide,… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Alessandro

...della puntata si tornerà poi a parlare delle nuove liti che hanno visto protagonisti... Sonia Bruganelli: "Non ci sarò al prossimo GF"/ "Adriana Volpe non mi vedrà più!"... LA MADRE DI SOPHIE CODEGONI LO PRENDE IN GIRO SU INSTAGRAM: 'VI PREGO, CHIAMATE UN PRETE!' Infatti,Basciano ha rivelato proprio in queste ore al Grande Fratelload alcuni suoi ...Alessandro Roja è un attore italiano molto famoso, divenuto celebre al grande pubblico grazie alla sua interpretazione del Dandy in Romanzo criminale – La serie. Alessandro è sposato con Claudia Ranie ...Novità nella casa del Gf Vip. Dopo l'ultima entrata Delia Duran che è piombata nel loft di Cinecittà come un uragano ribaltando tutti gli equilibriIi, sarebbero tre i ...