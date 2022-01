Francesco Chiofalo | dopo il cancro il tragico lutto | la disperazione dell’ex corteggiatore di Uomini e Donne

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Quello che sta vivendo attualmente l’exdi “” non è uno dei periodi più positivi della sua vitaha debuttato sul piccolo schermo attraverso la sua partecipazione a “Temptation Island”. Nel 2017 infatti, ha preso parte al reality show targato Mediaset insieme alla sua compagna di allora, il cui nome corrisponde a quello di Selvaggia Roma.(Instagram)La coppia ha deciso di partecipare alle riprese del programma per testare la solidità della loro relazione. Lei infatti, non si fidava molto del fidanzato, al punto da sospettare che egli l’avesse tradita. La loro avventura si è interrotta nel peggiore dei modi, lasciando la trasmissione da separati. Durante il suo percorso all’interno del format condotto da Filippo ...

piange su Instagram per la morte di Polpetta, la sua adorata maialina presa quando stava ancora con Antonella Fiordalisi che, dopo aver appreso la notizia, ha lanciato una ...Giorni difficili per. Lenticchio è distrutto dal dolore per la scomparsa del suo animale domestico, una maialina di nome Polpetta. La piccola stava male da tempo ma la sua morte ha sconvolto l'ex ...Durante dunque il suo filmato social e altri post scritti in seguito alla brutta notizia, Francesco Chiofalo ha affermato: “Oggi è uno dei giorni più brutti della mia vita. Sotto il video di Instagram ...La povera maialina è rimasta in coma fino a due giorni fa quando, purtroppo, è sopraggiunta la morte Tanti messaggi di vicinanza per l’ex volto di Temptation Island Francesco Chiofalo. Sono giorni tri ...