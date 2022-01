Favola Sidibe | dal barcone alla Serie A E De Nipoti studia da Ganz e Cantarutti

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Zingonia. Da San Benedetto dei Marsi a Collelongo ci sono circa 22 chilometri, un po’ come da Bergamo a Treviglio. Là però, in Abruzzo provincia dell’Aquila, a San Benedetto dei Marsi appunto, una volta (son già passati quasi 35 anni) l’Atalanta, grazie all’indimenticabile maestro-talent scout Mino Favini, scopriva quello che si rivelerà uno dei più grandi talenti del suo settore giovanile, Domenico Morfeo. Che debutterà inA nell’Atalanta di Marcello Lippi a soli 17 anni. Ora l’ultimo nerazzurro esordiente inA arriva ancora dall’Abruzzo, da Collelongo, ma in realtà la sua storia comincia un po’ prima. Cioè da uno dei tanti barconi che sbarcano a Lampedusa, dopo aver lasciato l’Africa in cerca di fortuna. Alassanearriva a 13 anni col fratello Hamed e viene adottato da una famiglia in provincia dell’Aquila. Dove ...

BergamoNews

Un anno in Under 17 (2018 - 19), uno in Under 18, adesso il secondo in Primavera: con la squadra di Massimo Brambilla, ha segnato dieci gol nella passata stagione e sette in questa, cinque in ... Uno dei due debuttanti del Gasp ha una storia strappalacrime alle spalle: classe 2002, arrivato col fratello in un viaggio della speranza, adottato a L'Aquila. Con lui prima in A anche per il bomber f ...