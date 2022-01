Erick Rowan | “Bray Wyatt comprò la mia maschera da pecora in un semplice negozio di costumi”

(Di lunedì 24 gennaio 2022) LaFamily è stata una delle stable più affascinanti nella storia recente della WWE e moltissimi fan hanno amato il lavoro di, Harper, Strowman e. Proprio quest’ultimo, in un’interessantissima intervista ai microfoni di Sports Illustrated, ha parlato dell’origine della stable e di molti curiosi retroscena come ad esempio la nascita della celebredaindossata daprima e da Strowman poi. Le parole diha raccontato dei suoi primi passi in WWE in cui aveva provato ad interpretare senza successo una gimmick da vichingo simile a quella dei Viking Raiders di oggi. Successivamente è arrivata la svolta con la Family e nelle prime vignette registrate ad NXT ha usato la celebre ...

