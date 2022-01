Campania | sequestrati 30mila farmaci pericolosi per la salute | nei guai due persone

(Di lunedì 24 gennaio 2022)circa 30.000dopanti, potenzialmenteper ladei consumatori, provenienti dall’est Europa e sprovvisti di autorizzazione all’immissione in commercio in Italia.per lanel Salernitano: neidueE’ il bilancio dell’operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Frattamaggiore. I finanzieri hanno notato, e seguito fino L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

ottopagine : Sequestrati in Campania circa 30.000 farmaci dopanti provenienti dall'est Europa #Napoli - Vlad_Isack : RT @tfnews_t: #Napoli: sequestrati 30mila farmaci dopanti. Denunciati due culturisti #palestra #doping #anabolizzanti #muscoli #musclegrow… - tfnews_t : #Napoli: sequestrati 30mila farmaci dopanti. Denunciati due culturisti #palestra #doping #anabolizzanti #muscoli… - occhio_notizie : Peste suina, sequestrati 300 chili di carne di maiale in Campania | - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Due carri funebri che viaggiavano senza assicurazione sono stati sequestrati dai Carabinieri del nucleo radiomobile di Na… -

Ultime Notizie dalla rete : Campania sequestrati

Napoli . Il comando provinciale della guardia di finanza di Napoli ha sequestrato circa 30.000 farmaci dopanti, provenienti dall'est Europa e sprovvisti di autorizzazione all'immissione in commercio ...Il comando provinciale della guardia di finanza di Napoli ha sequestrato circa 30.000 farmaci dopanti, provenienti dall'est Europa e sprovvisti di autorizzazione all'immissione in commercio in Italia, ...Questa notte i Carabinieri della stazione di Frattamaggiore sono intervenuti in via Filippo Turati 20, nel comune di Frattaminore dove era stata segnalata l'esplosione di colpi d'arma da fuoco. (ANSA) ...Continuano senza sosta i controlli dei Carabinieri nei comuni alle falde del Vesuvio. I militari della compagnia di Torre Annunziata, supportati ...