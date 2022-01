Berlusconi fuori dal Colle | ma pronto a dare le carte

Leggi su panorama

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Game over per Silvio? Per la sua ascesa alsì, ma la cavalcata è ancora lunga. La politica italiana ha semplicemente frenato in questo weekend e i tempi si allungheranno. Silvio, come previsto, si sfila dalla candidatura alla Presidenza della Repubblica per mancanza di condizioni. Ciò non significa che il Cavaliere però si sia sfilato dalla partita, continuerà a giocare come attore decisivo a maggior ragione dopo la centralità politica guadagnata in questi giorni. Il nome di un candidato d’area da condividere con il resto del parlamento ancora non c’è. Nelle note stampa trapela un fugace “Draghi resti al suo posto” da parte di Forza Italia, ma subito dopo i tre partiti si sono affannati a spiegare che non ci sono veti su nessuno e nemmeno sul premier. Due deduzioni:prende tempo, ...