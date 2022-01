Attentato Bataclan | chirurgo mette all’asta sul web la radiografia di una sopravvissuta Lei | “Disprezzo per un gesto commerciale”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Una donna francesenel 2015 all’alè rimasta “scioccata” dopo aver scoperto che sul web era in vendita unadel suo infortunio. Are la fotosul sito OpenSea è stato lo stessoparigino che l’ha operata dopo l’attacco terroristico. Lo ha riferito l’avvocato della donna all’Agence France press (Afp), riportando il “” per “il” del medico. L’immagine infatti mostrava l’avambraccio della donna con un proiettile di Kalashnikov conficcato vicino all’osso ed era stato messo in vendita come un Non fungible token (Nft), l’ultima frontiera dell’arte digitale. Nella descrizione, Masmejean ha precisato di essere il “creatore” e il ...